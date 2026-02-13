Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:21, 13 февраля 2026Россия

Раскрыты детали ночного налета ВСУ на Россию на фоне слов Зеленского о проигрыше Украины

Средства ПВО России за ночь сбили 58 украинских беспилотников
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

За ночь с 12 на 13 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эти детали массированного ночного налета Вооруженных сил Украины на регионы РФ раскрыло российское Минобороны.

Налет на российские регионы был совершен на фоне слов Владимира Зеленского о том, что он предпочел бы не заключать никакого соглашения с Россией вместо подписания плохого мира и неготовности поверить в проигрыш Украины в конфликте.

Как сообщили в оборонном ведомстве, под удар попали четыре российских региона — Волгоградская, Ростовская, Курская области и Республика Крым. Больше всего беспилотников — 43 единицы — было сбито и нейтрализовано над первым из перечисленных субъектов федерации. Все сбитые дроны относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области под удар ВСУ попали дома и промышленное предприятие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы идем на войну». Нигер проводит мобилизацию для подготовки к вступлению в вооруженный конфликт с Францией

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Главарю террористической ячейки из российской колонии увеличили срок

    Популярные устройства Apple снимут с продажи

    Российская тревел-блогерша описала США словами «-10 и снег — повод для тревоги»

    Необычная винтажная вещь поставила в тупик пользователей сети

    Российские бойцы разработали уникальный вид защиты арторудий от ВСУ

    Раскрыты детали ночного налета ВСУ на Россию на фоне слов Зеленского о проигрыше Украины

    В Одессе сожгли готовившиеся к удару по России дальние дроны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok