Раскрыты детали ночного налета ВСУ на Россию на фоне слов Зеленского о проигрыше Украины

Средства ПВО России за ночь сбили 58 украинских беспилотников

За ночь с 12 на 13 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили 58 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эти детали массированного ночного налета Вооруженных сил Украины на регионы РФ раскрыло российское Минобороны.

Налет на российские регионы был совершен на фоне слов Владимира Зеленского о том, что он предпочел бы не заключать никакого соглашения с Россией вместо подписания плохого мира и неготовности поверить в проигрыш Украины в конфликте.

Как сообщили в оборонном ведомстве, под удар попали четыре российских региона — Волгоградская, Ростовская, Курская области и Республика Крым. Больше всего беспилотников — 43 единицы — было сбито и нейтрализовано над первым из перечисленных субъектов федерации. Все сбитые дроны относились к самолетному типу.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области под удар ВСУ попали дома и промышленное предприятие.