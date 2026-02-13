Российский поселок засыпало черным снегом

В Хабаровском крае поселок засыпало черным снегом

Поселок Высокогорный Хабаровского края почернел от выпавшего снега. О странном оттенке осадков пишет Telegram-канал Mash.

Черным снегом поселок замело еще в январе. Копотью покрылись дома, улицы, сажа проникла и в квартиры. Виной тому — центральная тепломагистраль, которую не так давно вновь запустили в населенном пункте. В феврале 2025 года она была практически уничтожена в результате пожара, из-за чего в холода дома обогревали электро- и дизельными пушками.

Наладка теплоснабжения обернулась для жителей поселка «угольным» снегопадом: как оказалось, на котельной не установлен золоуловитель и защитный бункер, из-за чего сажа и оседает в воздухе. Сельчане обеспокоены, ведь неподалеку от котельной расположен детский сад, однако жалобы в администрацию остались без ответа. Местные жители обратились в прокуратуру.

В конце января черным снегом покрылась Находка. Источником таких осадков стал местный угольный склад.