Зеленский провел переговоры с претендентом на власть в стране-союзнице России

Зеленский встретился с сыном свергнутого шаха Ирана Пехлеви

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сыном свергнутого шаха Ирана Резой Пехлеви. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Встретился с наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пехлеви в Мюнхене. Украина поддерживает иранский народ в его борьбе за свое будущее, и сочувствуем всем жертвам иранского режима», — написал он.

Политик отметил, что обсудил с Пехлеви ситуацию в Иране и вопросы поддержки жителей исламской республики. Зеленский также указал на необходимость ужесточения санкций против Тегерана и поблагодарил принца за поддержку Украины.

Реза Пехлеви — старший сын свергнутого Шаха Ирана, ныне проживающий в США — активно поддерживал протесты, разгоревшиеся в Иране в конце 2025 — начале 2026 годов. В частности, он призывал граждан страны к силовому захвату городов.