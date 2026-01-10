Реклама

Сын свергнутого шаха Ирана призвал граждан страны к захвату городов

Сын свергнутого шаха Ирана Реза Пехлеви призвал граждан страны к захвату городов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Реза Пехлеви

Реза Пехлеви . Фото: Abdul Saboor / Reuters

Находящийся в эмиграции сын свергнутого шаха Ирана наследный принц Реза Пехлеви призвал граждан страны к силовому захвату городов. Его видеообращение опубликовано в соцсети X.

«Наша цель больше не состоит только в том, чтобы выйти на улицы. Цель состоит в том, чтобы подготовиться к захвату центров городов и их удержанию», — заявил Пехлеви.

Он также призвал жителей Ирана, в том числе работников ключевых секторов экономики, присоединиться к общенациональной забастовке.

Ранее журнал Time сообщил о по меньшей мере 217 погибших в результате стрельбы по протестующим в центре Тегерана.

