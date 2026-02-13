Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:00, 13 февраля 2026Из жизни

Женщина расправилась с любовницей мужа и спрятала тело в джунглях

В Индии женщина зарубила любовницу мужа, которая переехала к ним в дом
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Sudarshan Jha / Shutterstock / Fotodom  

Жительница Индии зарубила топором соперницу, которая открыто жила с ее мужем. Об этом сообщает Bhaskar English.

В феврале 2021 года игравшие в джунглях дети наткнулись на человеческий скелет. Позже его идентифицировали как останки 35-летней Рукмани Марави, пропавшей тремя месяцами ранее. Следствие выяснило, что замужняя женщина состояла в отношениях с женатым односельчанином Пураном, дважды сбегала с ним из семьи и в последний раз уже не вернулась. Подозрение пало на мужа и любовника, однако убийцей оказалась законная супруга Пурана — Саммо.

После первого побега из семьи Рукмани выступила на сельском совете — панчаяте — и заявила, что не вернется к мужу и будет жить с Пураном. Несмотря на осуждение старейшин, она так и поступила. Когда Рукмани поселилась в доме Пурана, она стала регулярно ссориться с Саммо на почве ревности. Законная жена не могла вынести того, что муж проводит все время с любовницей в их общем доме. На допросе Саммо призналась, что однажды застала соперницу в постели с ее мужем и не смогла перенести унижения. Оставшись наедине с Рукмани, она расправилась с ней. Тело она завернула в мешок и при помощи брата отнесла в джунгли. Они спрятали его в яме глубиной около полутора метров.

Материалы по теме:
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018
Убей меня, если сможешь Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Убей меня, если сможешьЭти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
2 ноября 2019
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022

Орудие убийства и окровавленную одежду Саммо спрятала в кустах. Через месяц дикие животные разрыли захоронение, и останки оказались на поверхности.

В январе 2025 года окружной суд Катни приговорил ревнивицу к пожизненному заключению, а ее брата оправдал за недостаточностью прямых улик.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 46-летняя женщина попала под суд вместе с любовником, который попытался расправиться с ее мужем. Она вдохновила его инсценировать вооруженное ограбление, чтобы после получить страховые выплаты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина не проиграет». Зеленский предпочел войну «плохому миру», но задумался об отказе от части ДНР. Какие условия ставит Киев?

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Стало известно о пострадавших при массированной атаке ВСУ на Волгоград

    Новую российскую замену «Солнцепеку» оценили

    Попытка поставить рекорд обернулась позором перед всем спортзалом

    Любителям онлайн-покупок рассказали о защите от мошенников

    Дмитриев оценил главы британской госслужбы строчкой из Queen

    Замужняя учительница сделала аборт после секса со школьником

    Из Европы начали уходить серьезные компании

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok