Женщина расправилась с любовницей мужа и спрятала тело в джунглях

В Индии женщина зарубила любовницу мужа, которая переехала к ним в дом

Жительница Индии зарубила топором соперницу, которая открыто жила с ее мужем. Об этом сообщает Bhaskar English.

В феврале 2021 года игравшие в джунглях дети наткнулись на человеческий скелет. Позже его идентифицировали как останки 35-летней Рукмани Марави, пропавшей тремя месяцами ранее. Следствие выяснило, что замужняя женщина состояла в отношениях с женатым односельчанином Пураном, дважды сбегала с ним из семьи и в последний раз уже не вернулась. Подозрение пало на мужа и любовника, однако убийцей оказалась законная супруга Пурана — Саммо.

После первого побега из семьи Рукмани выступила на сельском совете — панчаяте — и заявила, что не вернется к мужу и будет жить с Пураном. Несмотря на осуждение старейшин, она так и поступила. Когда Рукмани поселилась в доме Пурана, она стала регулярно ссориться с Саммо на почве ревности. Законная жена не могла вынести того, что муж проводит все время с любовницей в их общем доме. На допросе Саммо призналась, что однажды застала соперницу в постели с ее мужем и не смогла перенести унижения. Оставшись наедине с Рукмани, она расправилась с ней. Тело она завернула в мешок и при помощи брата отнесла в джунгли. Они спрятали его в яме глубиной около полутора метров.

Орудие убийства и окровавленную одежду Саммо спрятала в кустах. Через месяц дикие животные разрыли захоронение, и останки оказались на поверхности.

В январе 2025 года окружной суд Катни приговорил ревнивицу к пожизненному заключению, а ее брата оправдал за недостаточностью прямых улик.

