14 февраля в мире отмечают День всех влюбленных, а еще на этот день выпадает профессиональный праздник всех компьютерщиков. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 14 февраля 2026 года в России и других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в мире 14 февраля

День святого Валентина (День всех влюбленных)

Празднование связано с именем христианского священника Валентина, жившего в III веке. По одной из легенд, он тайно венчал влюбленные пары, несмотря на запрет римского императора Юлия Клавдия II, считавшего, что женатые солдаты хуже сражаются. За это Валентин был арестован и казнен 14 февраля 269 года.

Сейчас этот праздник — манифест любви и время, когда можно признаться в своих чувствах, если долго стеснялся. Для этого стоит лишь преподнести небольшую открытку — валентинку.

Фото: Florion Goga / Reuters

День компьютерщика и программиста

Профессиональный праздник всех работников сферы IT приурочен к презентации первого в мире электронного компьютера — прародителя современных ПК. Это произошло в США 14 февраля 1946 года. Устройство получило название ENIAC I и в отличие от электронно-вычислительных машин (ЭВМ), которые тогда были в ходу, могло предсказывать погоду, рассчитывать показатели для артиллерии, моделировать термоядерные взрывы. Весил первый компьютер целых 27 тонн, а память имел всего 4 гигабайта.

Какие еще праздники отмечают в мире 14 февраля

Всемирный день исцеления звуком;

День курабье;

Международный день дарения книг.

Праздники в разных странах

День рождения французского языка

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

14 февраля 842 года король Лотарингии Людовик II Немецкий и император Священной Римской империи Карл II Лысый заключили договор на романском, то есть старофранцузском, языке. Эта дата считается официальным днем рождения французского языка. К тому же она символично отмечается в День всех влюбленных, ведь именно французский считается одним из самых романтичных языков в мире.

День обнимания коров в Индии

Это неофициальный праздник, отмечать который предложили представители Совета по защите животных Индии. Символические обнимания коров призваны привлечь внимание к важности этих животных едва ли не для каждой бедной семьи в стране. К тому же коровы считаются священными в индуизме, и этот день напоминает о необходимости бережного отношения к ним.

Церковный праздник

День святых Кирилла и Мефодия у католиков

14 февраля западные христиане вспоминают миссионеров и просветителей IX века, родом из Византии. Они известны прежде всего тем, что создали славянскую азбуку — кириллицу — и перевели на старославянский язык основные богослужебные книги, что сыграло важную роль в распространении письменности и христианства среди славянских народов. А еще Кирилл и Мефодий считаются покровителями образования и культуры.

Фото: Adam Jan Figel / Shutterstock / Fotodom

Какие еще церковные праздники отмечают 14 февраля

Предпразднство Сретения Господня;

День памяти священномученика Трифона Апамейского;

День памяти преподобного Петра Галатийского.

Приметы на 14 февраля

В народном календаре 14 февраля — Трифонов день, или Трифон Мышегон. На Руси в это время было принято заговаривать мышарники — теплые места, в которых грызуны устраивались на зимовку. Например, это могли быть снопы или рулоны сена. Считалось, что если сделать заговор, то мышиный король уведет свое «войско» и не тронет запасы.

Если над головой девушки пронеслась стая птиц — ждать целую толпу поклонников.

Если пошел снег — весна будет дождливая.

Если погода безветренная, то весна будет теплая.

Кто родился 14 февраля

Анна Герман (1936-1982)

Фото: Рыбаков / РИА Новости

Певица с голландско-немецкими корнями, родившаяся в Советском Союзе. Она не получила профильного образования, но смогла стать одной из ведущих звезд советской и польской сцены благодаря нежному голосу и эмоциональной манере исполнения. Одна из ее самых известных песен — «Эхо любви» — до сих пор популярна в России и за рубежом.

Жора Крыжовников (47 лет)

Российский режиссер и сценарист. Его дебют в кино — картина «Горько!» — собрала в прокате сумму, в 16 раз превышающую затраты на картину. В числе других популярных проектов: «Самый лучший день», «Кухня», и нашумевший сериал «Слово пацана».

Кто еще родился 14 февраля