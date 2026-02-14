Дмитриев: Обама создал современную машину пропаганды в США ради самозащиты

Бывший президент США Барак Обама создал современную «машину пропаганды» в своей стране, которая его защищает. Об этом написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

«Обама и его команда тщательно превратили устаревшие СМИ в машину левой пропаганды, которая, что "удивительно", всегда защищает Обаму», — говорится в публикации.

Дмитриев рассказал, что созданная бывшим американским лидером система пропаганды «замалчивает все, что не вписывается в повествование». Он также задался вопросом о том, кто и что управляет этой машиной.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в искажении информации после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске. Он подчеркнул, что как только речь заходит о нем, СМИ никогда не бывают честны с аудиторией.