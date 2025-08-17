Трамп обвинил американские СМИ в искажении информации о переговорах с Путиным

Трамп назвал переговоры на Аляске успешными и упрекнул СМИ в искажении правды

Президент США Дональд Трамп назвал недавние переговоры с президентом России Владимиром Путиным на Аляске успешными и обвинил СМИ в искажении информации. Об этом он написал в личном аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Невероятно, как фейковые СМИ яростно искажают правду, когда дело касается меня. Я не могу сказать или сделать что-либо, о чем они бы написали честно», — упрекнул Трамп журналистов. Он также отметил, что его встреча с Путиным на Аляске прошла успешно.

Конфликт на Украине американский лидер назвал «глупой войной» экс-лидера США Джо Байдена, которая «никогда не должна была случиться».

Ранее Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в отношении России. Это произошло на фоне недавних переогворов с Владимиром Путиным, которые прошли на Аляске 15 августа.