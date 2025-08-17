Мир
16:31, 17 августа 2025Мир

Трамп в двух словах высказался в отношении России

Трамп заявил о большом прогрессе в отношении России
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о большом прогрессе в отношении России. Соответствующий пост появился в его аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Большой прогресс в отношении России. Следите за новостями», — написал глава Белого дома.

Ранее глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил о предательстве Трампа после переговоров на Аляске.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Встреча прошла в составе делегаций и оказалась короче, чем ожидалось. Российский лидер оценил диалог как очень хороший. Трамп, в свою очередь, сказал, что встреча прошла на десять баллов из десяти.

