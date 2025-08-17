В Раде заявили о предательстве Трампа

В Раде назвали позицию президента США Дональда Трампа после переговор на Аляске предательством. С таким заявлением выступил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, передает The Telegraph.
«Если Трамп серьезно намерен поддержать идею [президента России Владимира] Путина о заключении мирного договора, не призывав сначала к прекращению огня, то это очень похоже на предательство», — отметил он.
По словам Мережко, Трамп сейчас находится на пути сближения с президентом России. Он считает, что своими действиями лидер США якобы «сыграл Путину на руку».
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись на Аляске 15 августа. Позднее источник The Washington Post (WP) заявил, что лидер Украины Владимир Зеленский отказался от условий России по выводу Вооруженных сил Украины (ВСУ) со всей территории Донбасса из-за страха за Одессу.