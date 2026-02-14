Реклама

00:39, 14 февраля 2026Россия

Дмитриев объяснил смену подхода Европы к урегулированию на Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Европейские лидеры пересматривают подход в урегулировании конфликта на Украине, так как боятся взаимодействия Москвы и Вашингтона, заявил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом пишет ТАСС.

Он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о решении установить прямой канал связи с Россией.

«Европа начинает менять подход, опасаясь взаимодействия России и США», — объяснил российский политик.

Ранее французский лидер заявил, что решил установить прямой канал связи с Россией «при полной прозрачности для Украины, европейских партнеров и американских союзников».

