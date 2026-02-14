Реклама

05:31, 14 февраля 2026

Комбат раскрыл способ получения информации от ВСУ

РИА Новости: ВС России использовали нейросети для получения информации от ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России использовали нейросети для получения информации от командиров взятого в плен бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Способ добычи сведений раскрыл командир батальона с позывным Моздок в беседе с РИА Новости.

По его словам, в телефоне пленного были чаты с командованием ВСУ. Российские военнослужащие начали переписку, в ходе которой убедили украинских операторов дронов скинуть провизию на подконтрольные ВС России позиции.

«Спустя несколько часов его командиры начали что-то подозревать, задавали вопросы, но ответы на них мы могли найти в том же телефоне. Потом попросили фото скинуть — мы через нейросети прогнали его фотографию, чтобы показать, что он ранен и остается в блиндаже», — рассказал комбат.

Таким образом российские военнослужащие смогли выиграть еще несколько часов, однако позднее командование ВСУ стало задавать вопросы, ответы на которые не удалось найти в телефоне пленного.

Ранее пленный боец ВСУ помог российским военнослужащим зачистить вражескую укрепленную позицию пулеметных расчетов.

