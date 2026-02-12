Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

10:40, 12 февраля 2026Бывший СССР

Пленный боец ВСУ оказал российским военным неожиданную помощь

ТАСС: пленный боец ВСУ помог ВС РФ зачистить украинскую пулеметную точку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) помог российским военнослужащим зачистить вражескую укрепленную позицию пулеметных расчетов. Об этом рассказал штурмовик с позывным Пурик, его слова приводит ТАСС.

Все произошло во время продвижения Вооруженных сил России (ВС РФ) вглубь гуляйпольского оборонительного района после освобождения Зализничного. Российские военные захватили опорные пункты и взяли в плен военнослужащих ВСУ. Один из них решил помочь штурмовикам.

«Он предложил свою помощь, потому что впереди был опорник такой трудный. Мы с ним поговорили, и он решил помочь. Показал все их места, тоже опорники, где кто находится. И решил помочь взять более укрепленный опорник, к которому вообще трудно подойти», — поделился Пурик.

Далее у штурмовиков и бойца ВСУ родился план: проведя тщательную разведку, российские бойцы отправили пленного вместе с термобарическим зарядом в украинский опорник.

«Он подошел к опорнику, они там начали переговариваться, и все, потом затишье. И он выбегает, мы как раз контролировали выход. Он сказал "все готово", и вместе с ним выбежали. Произошел взрыв», — рассказал штурмовик.

Ранее сообщалось, что российский боец с позывным Олимп сбил разведывательный дрон ВСУ Shark стоимостью 300 тысяч долларов.

