Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:52, 14 февраля 2026Бывший СССР

МАГАТЭ заподозрили в помощи России при атаках на энергосистему Украины

Омельченко: МАГАТЭ помогает России атаковать энергосистему Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: РИА Новости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) помогает России атаковать энергосистему Украины, заявил директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Россияне отслеживают состояние нашей энергосистемы через спутники. Не исключена работа агентуры, в том числе в МАГАТЭ», — сказал он. По его словам, после начала инспекций агентства на атомных станциях и подстанциях «удары России по этим объектам стали более точными и эффективными».
Омельченко считает, что инспекторы собирали информацию и фотографировали, после чего передали все данные российским спецслужбам.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 февраля украинские города подверглись мощному массированному удару. Так, Киев был обстрелян баллистическими ракетами. Предварительно, поражены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, снабжающие город электроэнергией. Кроме того, две цели, одной из которых оказалась подстанция, уничтожены в Одессе. В портовом городе прозвучали 17 взрывов за 15 минут. Не менее 10 ударов нанесено по аэродрому Школьный в момент подготовки запуска беспилотников по югу России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гуменник и Коростелев остались без медалей, а итальянка выступит с положительной допинг-пробой. Как прошел седьмой день Олимпиады

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Стало известно о подрыве доверия Евросоюза к США

    Зеленский назвал главный компромисс Украины в урегулировании конфликта

    МАГАТЭ заподозрили в помощи России при атаках на энергосистему Украины

    Украинец умер во время задержания полицией

    Американский постпред заявил о победах России на Украине

    Названо число попросивших убежище в России украинцев

    Тарасова назвала безобразием низкие оценки Гуменника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok