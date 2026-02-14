МАГАТЭ заподозрили в помощи России при атаках на энергосистему Украины

Омельченко: МАГАТЭ помогает России атаковать энергосистему Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) помогает России атаковать энергосистему Украины, заявил директор энергетических программ украинского «Центра Разумкова» Владимир Омельченко. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Россияне отслеживают состояние нашей энергосистемы через спутники. Не исключена работа агентуры, в том числе в МАГАТЭ», — сказал он. По его словам, после начала инспекций агентства на атомных станциях и подстанциях «удары России по этим объектам стали более точными и эффективными».

Омельченко считает, что инспекторы собирали информацию и фотографировали, после чего передали все данные российским спецслужбам.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 февраля украинские города подверглись мощному массированному удару. Так, Киев был обстрелян баллистическими ракетами. Предварительно, поражены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, снабжающие город электроэнергией. Кроме того, две цели, одной из которых оказалась подстанция, уничтожены в Одессе. В портовом городе прозвучали 17 взрывов за 15 минут. Не менее 10 ударов нанесено по аэродрому Школьный в момент подготовки запуска беспилотников по югу России.