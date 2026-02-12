Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Бывший СССР

08:41, 12 февраля 2026Бывший СССР

Украинские города подверглись мощному удару. Над Киевом и Одессой появилось зарево, по яркости сравнимое с закатом Солнца


Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В ночь на четверг, 12 февраля, Вооруженные силы (ВС) России нанесли по украинским городам массированный удар. В частности, налету подвергся Киев, там прозвучали несколько серий взрывов.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале уточнил, что город был обстрелян баллистическими ракетами. Целями стали объекты инфраструктуры.

По информации Telegram-канала «Военный Осведомитель», были поражены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, снабжающие город электроэнергией. После попаданий на этих объектах начались пожары. При этом удары были такой мощности, что в небе над Киевом появилось зарево, по яркости сравнимое с закатом Солнца.

Последствия удара по Одессе назвали огненным адом

Помимо столицы, были атакованы объекты и в других крупных городах Украины. В частности, две цели были уничтожены в Одессе, одной из которых стала подстанция. Авторы Telegram-канала «Военкоры русской весны» описали последствия удара как «огненный ад».

Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев выяснил, что в портовом городе прозвучали 17 взрывов за 15 минут. «Есть прилет по каким-то странным иностранцам», — добавил он, предположительно, намекая на французских наемников. Не менее 10 ударов было нанесено по аэродрому Школьный в момент подготовки запуска беспилотников по югу России. Теперь живущие вокруг аэродрома могут быть подвергнуты проверкам соответствующих контор, предупредил подпольщик.

Кроме того, были зафиксированы атаки на подстанции в Запорожье, Днепропетровске. Также есть перебои с подачей электроэнергии в Полтаве и Харькове.

Ситуация с энергоснабжением на Украине остается катастрофической

8 февраля в «Укрэнерго» сообщили, что все АЭС на подконтрольных Киеву территориях вынуждены были остановить генерацию электроэнергии. В компании уточнили, что речь идет об ударах по ключевым высоковольтным подстанциям, обеспечивающим выдачу мощности атомных энергоблоков, а также о существенном увеличении дефицита мощности. В результате во всех регионах Украины вынужденно увеличивается продолжительность почасовых отключений. Тогда же Министерство энергетики Украины предупредило, что ближайшие дни для жителей Киева станут тяжелыми.

До этого глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической. По его словам, люди получают электричество на три-четыре часа, после чего оно снова пропадает на 10-15 часов. Некоторые многоквартирные дома остаются без отопления неделями. При этом мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что ситуация в Киеве с электроснабжением и теплом будет ухудшаться, он рекомендовал жителям столицы по возможности эвакуироваться.


    
