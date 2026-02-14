Реклама

08:48, 14 февраля 2026Мир

На Западе предупредили Мерца о непредсказуемых последствиях после его заявления о России

Мема призвал Мерца перестать вооружать Украину после его заявления о России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Globallookpress.com

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X предупредил канцлера Германии Фридриха Мерца о непредсказуемых последствиях после его заявления о России.

Так западный политик прокомментировал слова канцлера о том, что конфликт на Украине якобы завершится, когда Россия будет истощена в экономическом или военном плане.

Мема призвал Германию перестать вооружать Киев. «Германия должна прекратить поставлять оружие и начать дипломатическую работу, иначе последствия могут быть непредсказуемыми как для Украины, так и для Европы», — подчеркнул он.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что мир вступил в новую эпоху великих держав. По мнению Мерца, «самым ярким проявлением этой тенденции» является начало украинского конфликта.

