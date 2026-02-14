Реклама

Названо число проживающих на Бали россиян

Посол Толченов: На Бали и близлежащих островах сейчас проживают 35 тысяч россиян
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Guillaume Marques / Unsplash

На Бали и близлежащих островах сейчас проживают 35 тысяч россиян. Об этом рассказал посол России в Индонезии Сергей Толченов в интервью РИА Новости.

«Генеральное консульство России в Денпасаре активно содействует решению различных проблемных ситуаций с участием российских граждан на территории своего консульского округа, где единовременно пребывает порядка 35 тысяч российских граждан», — сказал дипломат.

По словам посла, на данный момент российское генконсульство на Бали не может совершать консульские действия. По этому вопросу россиянам необходимо обращаться в консульский отдел посольства РФ в Джакарте.

Ранее российский путешественник Алексей Кутовой, зимовавший в Юго-Восточной Азии, описал три страны региона фразой «на 100 тысяч рублей можно жить у моря». Среди них оказалась Индонезия — в частности, остров Бали. Он отметил, что это место не такое дорогое, как многие думают.

