14:34, 14 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы разрушительные для суставов привычки

Терапевт Демидик: Недостаток движения разрушает суставы
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BritCats Studio / Shutterstock / Fotodom

Некоторые на первый взгляд безобидные привычки разрушительны для здоровья суставов, рассказал терапевт и главный врач сети клиник «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик. Их врач назвал в разговоре «Лентой.ру».

Демидик отметил, что сильнее всего суставы разрушает недостаток движения. «Если человек постоянно сидит на диване, в кресле или на стуле, проводя по 8-10 часов в неподвижном положении, то суставы начинают "пересыхать", терять свою эластичность и подвижность, ухудшается их кровоснабжение», — предупредил врач. Из-за сидячего образа жизни больше всего страдают тазобедренные и коленные суставы, а также позвоночник, уточнил доктор.

Еще одной опасной привычкой врач назвал некоторые спортивные нагрузки. Он пояснил, что те упражнения, которые человек с легкостью выполнял в 20 лет, уже небезопасно делать в 40. По его словам, с возрастом необходимо выбирать щадящие нагрузки.

Кроме того, причиной проблем с суставами может стать лишний вес. У людей с ожирением в несколько раз увеличена нагрузка на коленные суставы, стопы и тазобедренные суставы, что со временем и приводит к проблемам, объяснил Демидик.

Доктор добавил, что спровоцировать изнашивание суставов также могут дефицит полезных веществ и несбалансированное питание. «Одной из основных проблем является недостаток белка, витамина D, кальция и магния, что ухудшает состояние костно-суставной системы. Причем употребление продуктов питания, которые сейчас модно называть фастфудом, лишь усиливает воспаление», — уточнил врач.

Ранее травматолог-ортопед, врач спортивной медицины Андрей Сиденков раскрыл причины проблем с суставами у молодежи. Главным провокатором проблемы он назвал гиподинамию.

    Названы разрушительные для суставов привычки

