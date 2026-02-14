Реклама

00:05, 14 февраля 2026

В США разгорелся скандал из-за жертв ядерных взрывов

США ввели санкции из-за кражи денег для пострадавших от ядерных испытаний
Максим Габриелян
Фото: Win Mcnamee / Getty Images

США ввели санкции против нескольких политиков из Палау и Маршалловых островов по обвинению в краже денег, предназначенных для жертв и пострадавших от ядерных испытаний, и якобы их сотрудничестве с Китаем и его криминальными структурами. Об этом сообщается в заявлении Государственного департамента, с ним ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

В частности, речь идет о председателе Сената Палау Хокконса Баулеса и Андерсона Джибаса, бывшего мэра одной из общин в Республике Маршалловы Острова. Оба государства формально являются независимыми, однако они состоят в свободной ассоциации с США — вся их безопасность и финансирование органов власти происходит за счет средств Госдепартамента.

Обоих деятелей обвинили в воровстве американских средств, а одного из них даже в краже пособий для тех, кто получил облучение во время ядерных взрывов. «Джибас занимался нецелевым использованием средств США (...) В результате большая часть денег была украдена у народа, пережившего ядерные испытания 1940-х и 1950-х годов», — отмечается в тексте заявления.

Их также обвинили в якобы создании условий для «пагубного иностранного влияния» со стороны Китая.

Палау и Маршалловы острова остаются одними из немногих в мире государств, которые до сих пор имеют дипломатические отношения с Тайванем, а не КНР. Обе территории также рассматриваются как запасные логистические узлы, через которые США могут заниматься поставкой вооружений Тайваню. В связи с этим, американские эксперты регулярно обвиняют Пекин в якобы организации «политической войны» и стремлении взять эти страны под контроль.

