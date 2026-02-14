Пенсионеры встретились в доме для престарелых и влюбились с первого взгляда

В Великобритании 73-летний мужчина обручился с 85-летней возлюбленной

В Великобритании пенсионеры, живущие в одном доме для престарелых, обручились спустя четыре года после знакомства. Об этом сообщает BBC News.

85-летняя Памела Уолтерс и 73-летний Колин Хоппер встретились, когда она переехала в Picton Court Care Home в городе Портколле, Уэльс. Хоппер признался, что влюбился в Уолтерс с первого взгляда. «Я сказал ей, что люблю ее — и все», — вспоминает пенсионер. Уолтерс, вдова и бывшая владелица паба сочла Колина интересным и добрым после первой же беседы. Романтическая история достигла кульминации, когда женщина сама позвала возлюбленного в свою комнату и предложила обручиться. Хоппер немедленно ответил согласием.

С помощью сотрудников пансионата, которых новость растрогала, Колин заказал на Amazon обручальное кольцо. Пара отпраздновала помолвку. Дочь Памелы Сьюзан призналась, что очень рада тому, что у матери появился любимый человек, и теперь она чувствует себя в безопасности и окружена заботой. При этом о дате свадьбы пенсионеры пока не договаривались — они просто наслаждаются обществом друг друга.

