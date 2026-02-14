Россиянин порезал лицо дочери из-за ее отказа

В Тверской области задержали мужчину, порезавшего лицо дочери

В Тверской области задержали мужчину, порезавшего лицо дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным ведомства, вечером между 62-летним мужчиной в состоянии алкогольного опьянения и его 31-летней дочерью в доме на улице Широкой возник конфликт из-за спиртного. Отец требовал ему налить, но дочь отказала. Тогда он схватил нож и поранил девушке лицо. Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение за помощью, а после этого сообщила о произошедшем в полицию.

После задержания в отделении злоумышленник признался в содеянном и объяснил поведение нетрезвым состоянием. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

