12:46, 14 февраля 2026

Россиянин порезал лицо дочери из-за ее отказа

В Тверской области задержали мужчину, порезавшего лицо дочери
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Тверской области задержали мужчину, порезавшего лицо дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным ведомства, вечером между 62-летним мужчиной в состоянии алкогольного опьянения и его 31-летней дочерью в доме на улице Широкой возник конфликт из-за спиртного. Отец требовал ему налить, но дочь отказала. Тогда он схватил нож и поранил девушке лицо. Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение за помощью, а после этого сообщила о произошедшем в полицию.

После задержания в отделении злоумышленник признался в содеянном и объяснил поведение нетрезвым состоянием. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россиянка поссорилась с восьмилетним мальчиком и ударила его ногой в лицо.

