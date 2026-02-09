Реклама

Силовые структуры
18:10, 9 февраля 2026Силовые структуры

Россиянка поссорилась с восьмилетним мальчиком и ударила его ногой в лицо

В Челябинске осудили женщину, ударившую малолетнего ногой в лицо
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Челябинске осудили женщину, ударившую малолетнего ногой в лицо. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Она признана виновной по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему») УК РФ.

По данным следствия, 7 марта 2022 года в спортивном зале Дворца культуры на проспекте Ленина во время тренировки по карате между 30-летним преподавателем и 8-летним мальчиком возник конфликт на почве личной неприязни. В ходе него женщина специально ударила мальчика ногой в лицо. В результате пострадавший получил тяжкие телесные повреждения, вызвавшие косоглазие, которое потребовало хирургического вмешательства.

Суд приговорил ее к 2,5 года колонии общего режима и запретил заниматься педагогической работой, связанной с детьми в различных учреждениях, сроком на два года.

Ранее сообщалось, что россиянин изрезал ножом мужа знакомой на балконе многоэтажки.

