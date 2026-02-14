Биограф Сталина и Путина. Чем известен диссидент Рой Медведев, доживший до 100 лет и писавший о вождях?

На 101-м году жизни умер автор книг о Путине, публицист и диссидент Рой Медведев

Умерший в пятницу, 13 февраля, на 101-м году жизни Рой Медведев — звезда диссидентского движения 1960-1980-х годов. Его имя упоминалось в одном ряду с Александром Солженицыным, Владимиром Войновичем и Андреем Сахаровым. Во время перестройки его даже называли «талантливейшим историком-диссидентом эпохи».

Первым в СССР критически написал о Сталине

Широкую известность в среде московской творческой интеллигенции Медведеву принесла работа над книгой о Сталине и репрессиях в СССР, над которой он работал в конце 1960-х. Отрывки появлялись в самиздате и расходились среди друзей автора. Рукопись этого произведения стала причиной исключения публициста из КПСС в 1971 году.

В 1974-м книга была напечатана в Нью-Йорке и стала бестселлером на Западе. Власти СССР считали зарубежные публикации Медведева одним из инструментов антисоветской пропаганды.

Депутат Рой Медведев на совместном заседании палат Верховного Совета СССР, 27 июня 1989 года Фото: Борис Приходько / РИА Новости

Тот факт, что Медведев избежал уголовной ответственности за свои книги, компрометировавшие, согласно официальной позиции властей, советский строй, давал некоторым основание подозревать публициста и его брата Жореса в сотрудничестве с КГБ.

«Медведев — прямой, открытый и справедливый человек с высоким чувством чести и достоинства, — так оценивал Роя Медведева литературовед Александр Храбровицкий. — Нужно отметить и такие его замечательные человеческие качества, как деликатность, корректность, терпимость, спокойствие, мягкий юмор».

В 1983 году Медведев написал заявление генеральному прокурору СССР Александру Рекункову, реагируя на предъявленное ему требование о прекращении «антисоветской деятельности, наносящей ущерб интересам Советского государства».

«Меня мало беспокоит, какую оценку выносит моей работе прокуратура или органы КГБ, — заявил тогда Медведев. — Любой честный и независимый историк должен быть озабочен только одним — поиском истины. Меня не пугают никакие возможные наказания, и поэтому мне бессмысленно делать на этот счет любые предупреждения и прибегать к недостойным угрозам».

За что критиковали и хвалили Медведева

Во время перестройки и уже в XXI веке у Медведева вышло еще несколько новых книг и переизданий старых работ, посвященных личности Сталина и людям из его окружения. Одни были написаны им в одиночку, другие — в соавторстве с братом Жоресом.

Именно Медведевы, например, впервые сообщили, что сразу после смерти «отца народов» 5 марта 1953 года кто-то обчистил его кабинет, включая главный сейф вождя, прежде чем доступ к этим помещениям получила специальная комиссия ЦК КПСС.

Книги писателя Роя Медведева, изданные за рубежом Фото: Анатолий Морковкин / ТАСС

Рой Медведев составил политические биографии многих вождей советской эпохи (Хрущева, Брежнева, Суслова, Андропова и других), в которых открыл и неизвестные страницы их жизни. При этом некоторые читатели высказывали сомнения по поводу достоверности ряда фактов, приводимых в этих работах.

Так, высокопоставленный милицейский начальник Юрий Чурбанов, зять Брежнева, называл небылицами некоторые сведения о своей супруге Галине, приведенные Медведевым. Критиковал содержание работ публициста и помощник Горбачева по международным делам Анатолий Черняев. Негативно отзывался о деятельности Медведева первый секретарь Московского горкома КПСС Виктор Гришин. В то же время советник президента СССР Георгий Шахназаров считал, что именно Медведев написал «самый правдивый политический портрет Брежнева».

Вызывала вопросы источниковая база изданий. Отсутствие у Медведева профильного образования и его вольная трактовка фактов вынуждали некоторых коллег сомневаться в его компетенции, при этом сам автор книг называл себя именно профессиональным историком. Так, кандидат исторических наук Никита Панков в разговоре с «Лентой.ру» отмечает, что Медведев не использовал архивные документы и часто не проверял данные, на которые ссылался в своих работах, но, несмотря на это, был достаточно убедительным: «Отношения к исторической науке многие его работы не имеют, но запущенные Медведевым в перестройку байки и мифы живут по сей день».

Рой Медведев на пресс-конференции в агентстве РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Возвращение из опалы в перестройку

Фактически исключенный из общественной жизни страны при Брежневе, в период перестройки Медведев стал одним из наиболее заметных деятелей, обличавших «перегибы» коммунистического режима, занялся политической деятельностью — в 1989 году его избрали народным депутатом СССР. Публицист вошел в специальную комиссию, расследовавшую нарушения следствия по «хлопковому делу».

Позднее в фокус внимания Медведева попали президент Борис Ельцин и некоторые люди из его команды. В 2000-е годы публицист выпустил несколько книг о Владимире Путине, в наше время неоднократно делал заявления в поддержку проводимой президентом политики.

«Путин оказался нужным человеком в нужное время и на нужном месте», — заключал Рой Медведев.

14 ноября 2025 года публицист отметил 100-летний юбилей. Свое долголетие он объяснял отсутствием вредных привычек, приверженностью работе и способностью избегать негативных эмоций. Всего же за свою жизнь Медведев опубликовал более 35 книг на историческую тематику.