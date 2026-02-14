Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:49, 14 февраля 2026Интернет и СМИ

За детскими сим-картами захотели установить контроль

Операторов связи могут обязать следить за активностью детских сим-карт
Виктория Клабукова

Фото: Vershinin89 / Shutterstock / Fotodom  

Российских операторов связи могут обязать следить за подозрительной активностью при использовании детских сим-карт. О соответствующем законопроекте агентству ТАСС рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

На данный момент, по его словам, в документе не прописаны детальные механизмы мониторинга детских номеров, однако авторы инициативы могут развить данную идею в дальнейшем, возложив повышенные обязанности на мобильных операторов и уполномоченные госорганы. Благодаря этому, как предполагает сенатор, родителей будут автоматически уведомлять о сомнительных звонках или операциях по номеру ребенка. Пока что задумка находится на этапе технической проработки, но в будущем может быть закреплена на уровне поправок или подзаконных актов.

Законопроект о создании детских сим-карт был принят Госдумой в первом чтении. Мера входит во второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенниками. Проект подразумевает привязку сим-карты несовершеннолетних к номерам родителей и внесение в соответствующий реестр. Кроме того, в случае принятия закона возраст пользователя будет доступен владельцам интернет-сайтов и сервисов при регистрации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский резко ответил на ультиматум Трампа

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Егор Крид выиграл суд против Telegram-канала

    Украинская делегация приехала на границу Польши с Калининградской областью

    Тарасова назвала тяжелейшими соревнования в мужском фигурном катании на Олимпиаде

    За детскими сим-картами захотели установить контроль

    Рубио пожаловался на опасную и глупую идею

    Четверо детей с матерью стали жертвами поджога дома в российском регионе

    Россиянин порезал лицо дочери из-за ее отказа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok