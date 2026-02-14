За детскими сим-картами захотели установить контроль

Операторов связи могут обязать следить за активностью детских сим-карт

Российских операторов связи могут обязать следить за подозрительной активностью при использовании детских сим-карт. О соответствующем законопроекте агентству ТАСС рассказал зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

На данный момент, по его словам, в документе не прописаны детальные механизмы мониторинга детских номеров, однако авторы инициативы могут развить данную идею в дальнейшем, возложив повышенные обязанности на мобильных операторов и уполномоченные госорганы. Благодаря этому, как предполагает сенатор, родителей будут автоматически уведомлять о сомнительных звонках или операциях по номеру ребенка. Пока что задумка находится на этапе технической проработки, но в будущем может быть закреплена на уровне поправок или подзаконных актов.

Законопроект о создании детских сим-карт был принят Госдумой в первом чтении. Мера входит во второй пакет мер по борьбе с интернет-мошенниками. Проект подразумевает привязку сим-карты несовершеннолетних к номерам родителей и внесение в соответствующий реестр. Кроме того, в случае принятия закона возраст пользователя будет доступен владельцам интернет-сайтов и сервисов при регистрации.