Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:23, 14 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Нарколог предупредил об опасности популярного теста на алкоголизм

Нарколог Тюрин: Отказ от алкоголя на месяц не всегда поможет выявить алкоголизм
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин оценил эффективность популярного теста на алкоголизм, суть которого заключается в том, что человек на месяц отказывается от алкоголя и считает, что проблем нет, если ему удалось не употреблять спиртное в течение этого срока. Об этом методе врач побеседовал с «Лентой.ру».

«Представьте ситуацию: человек решает проверить, нет ли у него алкогольной зависимости, и дает себе слово не пить месяц. Он справляется. Значит ли это, что проблемы нет? Нет. Более того, такой тест может создать ложное чувство безопасности и усугубить ситуацию», — предупредил об опасности врач.

Тюрин объяснил, что человек, который успешно прошел этот тест, сможет использовать его результаты, чтобы впоследствии оправдывать ими злоупотребление алкоголем. Кроме того, многие люди после месяца без спиртного начинают употреблять большие дозы.

Материалы по теме:
«Просто так отменить их было нельзя» Как россиян заставили забыть старые праздники и полюбить новые
«Просто так отменить их было нельзя»Как россиян заставили забыть старые праздники и полюбить новые
7 января 2021
Как быстро избавиться от похмелья: самые эффективные способы помочь себе после застолья и не уйти в запой
Как быстро избавиться от похмелья:самые эффективные способы помочь себе после застолья и не уйти в запой
25 февраля 2023

Нарколог добавил, что основной признак алкоголизма — это неспособность отказаться от употребления спиртного, когда это важно сделать, например, перед работой или при обострении болезни. «Не обманывайте себя временными тестами. Прислушайтесь к тому, как алкоголь влияет на вашу жизнь в целом. Если есть сомнения — проконсультируйтесь с наркологом», — посоветовал специалист.

Ранее Тюрин рассказал россиянам о нескольких научно подтвержденных способах, которые помогут снизить риск похмелья. В частности он посоветовал за два часа до застолья съесть что-нибудь содержащее медленные углеводы и полезные жиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали способную остановить конфликт на Украине одним звонком страну

    Богатейший сектант России вернулся и начал строить новую империю

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Варламов посетил африканскую страну и пожаловался на «отвратительный смрад»

    Нарколог предупредил об опасности популярного теста на алкоголизм

    Победителя «Танцев со звездами» отпустили под подписку о невыезде по делу о хищениях

    Лучший фигурист мира прокомментировал провал на Олимпиаде

    Число желающих работать в России западных компаний подсчитали

    На Западе увидели скрытое послание в заявлении Зеленского по выборам

    Гренландия получила от США валентинку с предложением определиться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok