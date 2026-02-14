Нарколог предупредил об опасности популярного теста на алкоголизм

Нарколог Тюрин: Отказ от алкоголя на месяц не всегда поможет выявить алкоголизм

Нарколог, заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин оценил эффективность популярного теста на алкоголизм, суть которого заключается в том, что человек на месяц отказывается от алкоголя и считает, что проблем нет, если ему удалось не употреблять спиртное в течение этого срока. Об этом методе врач побеседовал с «Лентой.ру».

«Представьте ситуацию: человек решает проверить, нет ли у него алкогольной зависимости, и дает себе слово не пить месяц. Он справляется. Значит ли это, что проблемы нет? Нет. Более того, такой тест может создать ложное чувство безопасности и усугубить ситуацию», — предупредил об опасности врач.

Тюрин объяснил, что человек, который успешно прошел этот тест, сможет использовать его результаты, чтобы впоследствии оправдывать ими злоупотребление алкоголем. Кроме того, многие люди после месяца без спиртного начинают употреблять большие дозы.

Нарколог добавил, что основной признак алкоголизма — это неспособность отказаться от употребления спиртного, когда это важно сделать, например, перед работой или при обострении болезни. «Не обманывайте себя временными тестами. Прислушайтесь к тому, как алкоголь влияет на вашу жизнь в целом. Если есть сомнения — проконсультируйтесь с наркологом», — посоветовал специалист.

Ранее Тюрин рассказал россиянам о нескольких научно подтвержденных способах, которые помогут снизить риск похмелья. В частности он посоветовал за два часа до застолья съесть что-нибудь содержащее медленные углеводы и полезные жиры.