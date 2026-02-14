Украинский министр обвинил беженцев и пенсионеров в отсутствии положенных им выплат

Улютин: Беженцы и пенсионеры сами не подали декларацию об отсутствии выплат

Сотни тысяч украинских пенсионеров и беженцев остались без положенных им по закону выплат. В их отсутствии министр социальной политики Денис Улютин на пленарном заседании Верховной Рады обвинил самих получателей государственной помощи.

К министру обратился депутат Сергей Вельможный. Он отметил, что для большинства переселенцев пожилого возраста пенсия является единственным источником дохода и способом выжить. Парламентарий задал вопрос, когда незащищенным слоям населения начнут помогать.

«Из миллиона граждан, в прошлом году не подали декларацию о неполучении выплат в РФ около 70 тысяч. А часть людей, около 260 тысяч, вообще не были идентифицированы», — объяснил Улютин.

Ранее экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания парламента заявил, что рост налогов для бизнеса окончательно добьет экономику Украины в условиях блэкаута.

