01:19, 14 февраля 2026Мир

Президент Чехии заявил о необходимости встряски для Европы

Евгений Силаев
Фото: Eva Korinkova / Reuters

Европу нужно время от времени встряхивать, чтобы она пришла в себя и меняла отношение к некоторым ситуациям. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, его выступление транслировало Чешское телевидение.

«Поначалу казалось, что распри между союзниками по НАТО, США и Европой, носят серьезный характер, что речь даже идет о расколе. Но когда все присмотрелись внимательнее, оказалось, что дело просто в выяснении отношений (...) Понадобился приход к власти в Белом доме президента Трампа с его непосредственными и решительными манерами, чтобы европейцы осознали ситуацию. Видимо, их действительно для этого надо время от времени встряхивать», — сказал Павел.

По его словам, администрация предыдущего президента США слишком мягко объясняла Европе суть дел. Теперь на континенте осознают свою возможность обеспечивать безопасность, подчеркнул президент Чехии.

Ранее спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что европейские лидеры пересматривают подход в урегулировании конфликта на Украине, так как боятся взаимодействия Москвы и Вашингтона.

