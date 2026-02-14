В Новой Зеландии сделали неожиданное признание о Европе

Коллинз: Европа слишком сосредоточена на самой себе и отношениях с США

Европа слишком сосредоточена на самой себе. Неожиданное признание сделала министр обороны Новой Зеландии Джудит Коллинз в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает РИА Новости.

«Европа сосредоточена практически исключительно на Европе и на отношениях с США. Я бы сказала, что вам стоит это прекратить», — сказала она.

По ее словам, европейские страны больше не могут продолжать «жить по-старому», так как это не приведет к серьезным улучшениям. Министр также призвала обращать больше внимания на Индо-Тихоокеанский регион.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек «век унижения» Европы. «Если продолжится, как сейчас, этот век станет веком унижения Европы», — сказал политик.