Володин назвал причины нападений подростков в школах

Спикер ГД Володин назвал вербовку причиной нападений в школах

Спикер Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин раскрыл причины нападений подростков в школах. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

По его мнению, количество происшествий в учебных заведениях, в которых участвуют подростки, может быть связано с видеоиграми. Через игровые платформы детей вовлекают в сообщества и чаты, которые содержат запрещенный контент, считает он.

Их вербуют для совершения нападений и других противоправных действий, дают подробные инструкции и обещают выделить деньги. За такими предложениями находятся в том числе и украинские террористы, отметил Володин.

