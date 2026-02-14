Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:50, 14 февраля 2026Россия

Володин назвал причины нападений подростков в школах

Спикер ГД Володин назвал вербовку причиной нападений в школах
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин . Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Спикер Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин раскрыл причины нападений подростков в школах. Об этом он рассказал в Telegram-канале.

По его мнению, количество происшествий в учебных заведениях, в которых участвуют подростки, может быть связано с видеоиграми. Через игровые платформы детей вовлекают в сообщества и чаты, которые содержат запрещенный контент, считает он.

Их вербуют для совершения нападений и других противоправных действий, дают подробные инструкции и обещают выделить деньги. За такими предложениями находятся в том числе и украинские террористы, отметил Володин.

Ранее сообщалось, что глава ФСБ отреагировал на случаи нападений учащихся в российских школах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали способную остановить конфликт на Украине одним звонком страну

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Россиянам назвали самые подешевевшие фрукты и ягоды

    Американские военные начали подготовку к атаке на Иран

    Володин назвал причины нападений подростков в школах

    Почти 100 домов в российском городе остались без отопления

    Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 14 февраля

    Единственное жилье россиянина разрешили изъять за долги отца

    В России арестовали бывшего директора крупного оружейного концерна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok