«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных такому феномену криминальной субкультуры, как воры в законе. Появившись в начале XX века, они быстро заняли лидирующие позиции в преступном мире СССР и сохранили их после распада Союза. Воры в законе отличаются от других криминальных авторитетов тем, что во всех своих делах и поступках неукоснительно следуют «воровским понятиям», или «закону», — неписаному своду правил, регламентирующих нормы поведения в криминальной среде. Сегодня наш рассказ о Моисее Винницком по кличке Мишка Япончик — знаменитом одесском бандите начала XX века, которого считают первым вором в законе. В годы Гражданской войны Винницкий создал собственный полк и выступил на стороне красных — однако именно они и отправили его на тот свет. Так в негласном воровском кодексе появилось одно из главных правил: полный запрет на сотрудничество с властями.

Моисей Винницкий поддерживал идеи революции

Моисей Винницкий родился 30 октября 1891 года в селе Голта Ананьевского района Херсонской губернии. Его детство прошло в Одессе, куда родители мальчика перебрались, когда ему исполнилось четыре года. Кормил семью отец-биндюжник (ломовой извозчик) — человек сурового нрава, который очень хотел, чтобы Моисей пошел по его стопам.

Но тот выбрал иной путь: освоил мастерство изготовления матрасов и успел поработать электриком. Жизнь Винницкого-младшего круто изменилась в начале XX века. Тогда в Одессе группы черносотенцев и отпетых уголовников начали совершать набеги на дома евреев и предприятия, где они работали.

В ответ на это стали появляться отряды самообороны — так называемая армия сопротивления, куда осенью 1905 года и вступил Моисей. В схватках с погромщиками молодой человек научился владеть огнестрельным оружием и успел подстрелить нескольких противников. Правда, из-за этого ему пришлось скрываться, так как он привлек внимание правоохранительных органов.

Одесса в начале XX века Фото: HOBOPOCC / Wikimedia

В начале 1906 года Винницкий вступил в ряды коммунистической организации «Молодая воля», которая стремилась к свержению царской власти. Деньги на свое революционное дело участники организации, молодые люди 15-19 лет, добывали нехитрым способом — устраивали налеты на состоятельных жителей Одессы.

Молодой революционер не гнушался террора

Одними налетами ради наживы участники «Молодой воли» не ограничивались: они отправили на тот свет городового и тюремного надзирателя. А расправу над подполковником Кожухарем — приставом Михайловского участка, активно преследовавшего революционеров, — Моисей Винницкий спланировал лично.

Он несколько недель прикидывался чистильщиком обуви на перекрестке, который по пути на службу каждый день пересекал Кожухарь. Внутри коробки, на которую клиенты ставили ногу, Винницкий поместил бомбу. И когда в один из дней почистить свою обувь решил подполковник, Моисей устроил взрыв — причем так, что сам не пострадал, а Кожухарь не выжил.

Чистильщики обуви на одной из улиц Одессы Фото: Валентин Соболев / ТАСС

Вскоре после этого за участников «Молодой воли» активно взялись полицейские и черносотенцы, уже в 1909 году организация была разгромлена. Винницкого задержали и приговорили к высшей мере наказания, но позже этот приговор заменили 12 годами тюрьмы. Именно за решеткой состоялось знаковое для Моисея знакомство.

Судьба свела его с осужденным за разбой Григорием Котовским — будущим красным комдивом. А еще в тюрьме Винницкий получил свою знаменитую кличку — Мишкой Япончиком его прозвали за слегка раскосый разрез глаз. Он вышел на свободу в 1917 году, вернулся в Одессу, сколотил свою банду и снова начал совершать налеты на богачей.

Мишка Япончик дружил с артистами

Преступления банды ее главарь порой превращал в настоящие спектакли: к примеру, однажды его подручные обнесли местный игорный дом, переодевшись в матросов. В то же время Мишка Япончик строго запрещал участникам банды трогать врачей, адвокатов и актеров — представителей профессий, которые особо уважал.

Моисей Винницкий (Мишка Япончик) Фото: Brother Isaack Vinitsky / Wikimedia

Со многими артистами (по слухам, даже с легендарным певцом Федором Шаляпиным) главарь сводил дружбу весьма оригинальным способом: его люди грабили знаменитостей, приехавших на гастроли в Одессу, и те шли за помощью к Япончику, поскольку весь город знал, что он может помочь в подобных делах. Мишка картинно возмущался учиненным беспределом, возвращал похищенное владельцам и тем заслуживал их расположение. А в ноябре 1917 года он организовал в тюрьме Одессы бунт, в ходе которого из заключения бежали полсотни опасных рецидивистов, отправленных за решетку белогвардейцами.

Впрочем, уже в 1918 году Япончик сам едва не оказался в тюрьме: его схватили сторонники белого генерала Антона Деникина. Однако подручные главаря смогли его отбить. Белогвардейцев, которые вели Мишку в участок, встретили бандиты со связками гранат, пригрозили разнести всю округу, если Япончика не отпустят, — и тот был освобожден.

Король одесских воров собрал свой полк

После спасения от белогвардейцев Мишку Япончика стали называть королем одесских воров. Но вскоре после этого у него возникла новая проблема — он попал в опалу у красногвардейцев, которые раньше часто обращались к нему за помощью. Например, накануне важных мероприятий в Одессе его просили придержать местных уголовников.

Тот шел навстречу: в городе появлялись листовки за подписью Мишки Япончика, в которых тот требовал не совершать преступления в определенный период времени. Однако со временем красным надоело заигрывать с криминалом: подручных Япончика стали задерживать или расстреливать на месте.

Внутренний вид жилого барака исправительно-трудового лагеря Фото: РИА Новости

Мишка нашел выход: он решил заключить сделку с властями. В 1919 году при содействии особистов ВЧК при 3-й Украинской советской армии участники банды Япончика формально стали бойцами 54-го стрелкового полка. В его состав входило около тысячи человек, причем он мог похвастаться собственным оркестром и граммофоном.

Впрочем, бандиты остались верны себе — по пути к месту расположения 45-й стрелковой дивизии продолжили грабить буржуев. К концу июля 1919 года они завершили свой переход, изрядно нагруженные похищенной добычей. Вскоре Мишка Япончик встретился со своим старым другом Григорием Котовским, который к тому времени сделал успешную военную карьеру.

С Мишкой Япончиком расправились красногвардейцы

Ни дружба с Котовским, ни отвага его бойцов на поле боя не помогли Мишке Япончику заслужить расположение большевиков. Те были крайне недовольны чрезмерным авторитетом главаря и начали наступление на него, воспользовавшись фактами дезертирства отдельных бойцов 54-го стрелкового полка, которые покинули фронт и отправились обратно в Одессу.

Япончику сразу же припомнили темные дела его банды и сочли отряд Мишки недостойным доверия властей. Для ареста главаря разработали целый план: его под предлогом необходимости получения нового назначения и пополнения арсенала вместе с частью бойцов отправили на поезде в штаб под Киевом.

Части 17-й кавалерийской дивизии Червонного казачества под командованием Григория Котовского в походе. Юг России, 1920 год Фото: РИА Новости

Однако Япончик, заподозрив неладное, попросту угнал поезд, и в августе 1919 года он тронулся в Одессу. Король воров просчитался в одном: в его банде был предатель — комиссар полка Александр Фельдман, который раскрыл большевикам все планы главаря. В итоге поезд перехватили на станции Вознесенск в 129 километрах от Одессы.

Осознав безвыходность ситуации, Япончик решил сдаться без боя и с поднятыми руками пришел к уездному военному комиссару. Но участь короля воров была предрешена, его застрелили прямо в участке якобы при попытке к бегству.

В своем докладе военный комиссар указал, что Япончик вынудил открыть по нему огонь, отказавшись сдать оружие

В окружении Мишки Япончика докладу военкома не поверили, резонно отметив, что королю воров, который пришел сдаваться сам, просто не было смысла сопротивляться при аресте. Как бы то ни было, Япончика с пулей в спине его палачи со словами «собаке — собачья смерть» похоронили в неглубокой могиле, раздев до нижнего белья.

***

Подручному Япончика Фельдману бандиты предательство не простили: изуродованное тело Александра на одной из улиц Киева нашли спустя два месяца после расправы над Мишкой. Вдова короля воров Циля Оверман вскоре эмигрировала во Францию, но их единственную дочь Аду взять с собой не смогла, ее не отдала свекровь Дора, которая вырастила девочку сама.

И хотя Мишка Япончик не был вором в законе в классическом понимании этого понятия, именно его история легла в основу одного из главных правил воровского мира — ни при каких условиях не идти на сотрудничество с властями.

