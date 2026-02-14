Реклама

00:08, 14 февраля 2026

Зеленский рассказал о сигналах от США идти на компромиссы

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

США подают Киеву сигналы о том, что именно Украина должна идти на компромиссы, признал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом пишет Politico.

«Они подают больше сигналов о том, что именно Украина должна идти на компромиссы, а не Россия», — рассказал украинский политик.

По мнению Зеленского, проведение на Украине выборов — отличная идея, но для этого якобы нужна помощь президента США Дональда Трампа.

Ранее Зеленский предпочел войну «плохому миру». Политик заявил, что хочет достичь «достойного и длительного мира», а не быстрого соглашения ради политики.

