Зеленский рассказал о сигналах от США идти на компромиссы

США подают Киеву сигналы о том, что именно Украина должна идти на компромиссы, признал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом пишет Politico.

«Они подают больше сигналов о том, что именно Украина должна идти на компромиссы, а не Россия», — рассказал украинский политик.

По мнению Зеленского, проведение на Украине выборов — отличная идея, но для этого якобы нужна помощь президента США Дональда Трампа.

Ранее Зеленский предпочел войну «плохому миру». Политик заявил, что хочет достичь «достойного и длительного мира», а не быстрого соглашения ради политики.