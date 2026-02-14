Реклама

Зеленский резко ответил на ультиматум Трампа

Зеленский резко ответил на ультиматум Трампа о заключении сделки
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский резко ответил на ультиматум американского коллеги Дональда Трампа. Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

По словам украинского политика, у президента России Владимира Путина «осталось мало времени», так как Зеленский моложе его. Также он прокомментировал призыв Трампа быстрее заключить сделку.

«Есть некоторые сигналы от американской стороны, от президента Трампа, они говорят: "Смотрите, сейчас время компромиссов, вы можете сделать шаги вперед". Мы пошли на множество компромиссов. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел», — заявил Зеленский.

США не будут предоставлять Украине гарантии безопасности до тех пор, пока не будет заключено мирное соглашение.

Зеленский ранее говорил, что готов к прекращению огня, но только после согласования гарантий безопасности со стороны США и Европы.

