21:44, 14 февраля 2026Мир

Журналист резко отреагировал на призыв фон дер Ляйен следовать примеру Украины

Боуз раскритиковал фон дер Ляйен за призыв к Европе следовать примеру Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lian Yi / Globallookpress.com

Ирландский журналист Чей Боуз резко раскритиковал выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которого она призвала Европу последовать примеру Украины. Об этом он высказался в соцсети X.

По словам журналиста, фон дер Ляйен в своей речи изложила принципы четвертого рейха. «Жестокая милитаризация Украины и ее кровопролитная принудительная мобилизация были всего лишь экспериментом для европейской элиты. Теперь они этого не скрывают. Теперь вы будете сражаться или умрете за еврорейх», — написал он.

На конференции глава ЕК подчеркнула, что Европе нужна взаимная оборона по принципу «один за всех, и все за одного». Она также заявила, что европейцам следует перенять опыт Киева. «Как говорят на Украине: "Ты изменишься или умрешь". Мы тоже должны принять эту мантру», — сказала фон дер Ляйен.

