12:59, 14 февраля 2026

Европейцев призвали следовать примеру трех мушкетеров

ЕК: Европе нужна взаимная оборона по принципу один за всех и все за одного
Кирилл Луцюк

Кадр: фильм «Мушкетёры»

Европейский союз должен воплотить в жизнь пакт о взаимной обороне, закрепленный в его учредительном договоре. С таким призывом выступила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее процитировало Reuters на Мюнхенской конференции по безопасности.

Она подчеркнула, что взаимная оборона — это обязательство, предусмотренное «нашим собственным договором». Оно предполагает, что страны ЕС обязуются всецело поддерживать друг друга в случае агрессии.

«Или, проще говоря: один за всех, и все за одного. В этом и заключается смысл европейской политики», — объяснила фон дер Ляйен.

Ранее была опубликована версия, согласно которой фон дер Ляйен хочет смягчить долговые правила внутри Евросоюза, чтобы выделить деньги на дополнительные оборонные расходы. Таким образом она хочет подготовить страны — члены ЕС к возможной войне с Россией к 2030 году.

