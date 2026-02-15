Реклама

Бывшая госсекретарь США назвала политику Трампа по Украине позором

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Хиллари Клинтон

Хиллари Клинтон. Фото: Andres Kudacki / AP

Политика администрации нынешнего президента США Дональда Трампа по Украине является позорной, заявила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. Трансляцию ее выступления вел Fox News.

По мнению Клинтон, американский лидер «либо не осознает масштабы страданий, либо безразличен к ним». Экс-госсекретарь также обвинила Трампа в подрыве единства Запада и международных обязательств.

«Он предал Запад. Он предал человеческие ценности. Он предал Устав НАТО, Атлантическую хартию, Всеобщую декларацию прав человека», — сказала Клинтон.

Ранее стало известно, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заверил европейских лидеров во «временности» политики президента США Дональда Трампа.

