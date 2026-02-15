Эпичное уничтожение пехоты и техники ВСУ в Днепропетровской области сняли на видео

Бойцы группировки войск «Центр» ликвидировали пехоту и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Красноармейска, Димитрова и в Днепропетровской области. Эпичное уничтожение попало на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На видео продемонстрированы фрагменты ликвидации боевиков украинской армии, их боевой техники, артиллерии, транспорта, позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков и систем связи.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России уничтожили офицера, сотрудника спецподразделения Службы безопасности Украины (СБУ) «Альфа» Николая Ильчука.