22:11, 14 февраля 2026

Российские военные ликвидировали офицера спецподразделения СБУ

Военкор Котенок: ВС РФ ликвидировали офицера спецназа СБУ «Альфа» Ильчука
Марина Совина
Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили офицера сотрудника спецподразделения Службы безопасности Украины (СБУ) «Альфа» Николая Ильчука. Об этом сообщает военкор Юрий Котенок в Telegram-канале.

Он был ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции (СВО). «Этот — в звании майора», — говорится в сообщении.

Ранее на Украине ликвидировали офицера спецназа СБУ «Альфы» Руслана Петренко. Как отметил председатель Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов, Петренко координировал диверсионные и разведывательные операции, а также командовал группой БпЛА, наносящих удары по нашим территориям.

До этого российские военные ликвидировали майора спецподразделения СБУ «Альфа» Александра Басюка. Офицер спецподразделения был уничтожен во время боев у Красноармейска (украинское название — Покровск).

