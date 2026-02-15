Самые быстрые новости. Подпишись!

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:05, 15 февраля 2026Мир

Фицо обвинил Киев в политическом шантаже

Reuters: Премьер Словакии Фицо обвинил Украину в политическом шантаже Венгрии
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в попытках оказать давление на Венгрию. Об этом сообщает Reuters.

После встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе Фицо заявил, что озабочен тем, что трубопровод «Дружба» до сих пор не отремонтирован. По его мнению, Киев затягивает перезапуск трубопровода, по которому российская нефть транспортируется в Восточную Европу через Украину, чтобы оказать давление на Венгрию. Та противодействует членству Украины в Евросоюзе (ЕС).

«Я воспринимаю происходящее сегодня вокруг нефтяной отрасли как политический шантаж в отношении Венгрии из-за бескомпромиссной позиции Венгрии по вопросу членства Украины в ЕС», — объяснил Роберт Фицо. По словам премьер-министра Словакии, шантаж заключается в том, что если Венгрия согласится на членство Украины в ЕС, то, возможно, начнутся поставки нефти.

«С обеих сторон было столько лжи, что у меня не хватает смелости сказать, кто бомбил или разрушал часть нефтяной инфраструктуры», — заявил Фицо журналистам. По его словам, он не знает, кто несет ответственность за разрушение трубопровода.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские власти блокируют поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба». «Технически он готов возобновить поставки. Таким образом, есть только политическая причина для препятствий в его работе», — отметил политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме посоветовали Telegram сделать пару шагов для предотвращения блокировки

    Приехавшие в Россию мигранты массово завалили экзамен по русскому языку

    В России наметилась крупная проблема

    Фицо обвинил Киев в политическом шантаже

    В Швейцарии заявили об отсутствии сомнений в стремлении России сделать шаг к миру

    Появились новые пострадавшие при атаке ВСУ на поселок в ЛНР

    43-летняя Приянка Чопра в прозрачном платье снялась для журнала

    Бьерндален оценил решение Шипулина не возвращать золотую медаль Олимпиады-2014

    Aurus прокомментировал слухи об остановке работы завода

    Сломавшая ногу во время раздачи подарков в ТЦ россиянка раскрыла детали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok