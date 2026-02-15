Фицо обвинил Киев в политическом шантаже

Reuters: Премьер Словакии Фицо обвинил Украину в политическом шантаже Венгрии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в попытках оказать давление на Венгрию. Об этом сообщает Reuters.

После встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе Фицо заявил, что озабочен тем, что трубопровод «Дружба» до сих пор не отремонтирован. По его мнению, Киев затягивает перезапуск трубопровода, по которому российская нефть транспортируется в Восточную Европу через Украину, чтобы оказать давление на Венгрию. Та противодействует членству Украины в Евросоюзе (ЕС).

«Я воспринимаю происходящее сегодня вокруг нефтяной отрасли как политический шантаж в отношении Венгрии из-за бескомпромиссной позиции Венгрии по вопросу членства Украины в ЕС», — объяснил Роберт Фицо. По словам премьер-министра Словакии, шантаж заключается в том, что если Венгрия согласится на членство Украины в ЕС, то, возможно, начнутся поставки нефти.

«С обеих сторон было столько лжи, что у меня не хватает смелости сказать, кто бомбил или разрушал часть нефтяной инфраструктуры», — заявил Фицо журналистам. По его словам, он не знает, кто несет ответственность за разрушение трубопровода.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что украинские власти блокируют поставки нефти из России в Венгрию по трубопроводу «Дружба». «Технически он готов возобновить поставки. Таким образом, есть только политическая причина для препятствий в его работе», — отметил политик.