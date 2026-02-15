Фицо: Попытки ослабить Россию через конфликт на Украине не имеют смысла

Попытки ослабить Россию через конфликт на Украине не имеют смысла. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо, видео его выступления публикует Telegram-канал Ruptly.

Он также отметил продвижение Вооруженных сил (ВС) на фронте и указал, что «территориальные приобретения становятся все больше». На этом фоне мнение Запада о том, что через конфликт удастся ослабить Россию являются бессмыслицей.

Ранее Роберт Фицо высказал мнение, что европейские санкции никак не повлияли на ход конфликта на Украине. «Скоро будет 20-й пакет [санкций], но в военном плане очевидно, что этот конфликт выигрывает Россия», — заявил он. Премьер-министр Словакии также призвал Европейский союз (ЕС) начать переговоры с Россией. Он отметил, что таким образом ЕС продемонстрировал бы свою силу, а не продолжал бы санкционную политику, проявляя слабость.