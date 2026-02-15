Попытки ослабить Россию через конфликт на Украине не имеют смысла. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо, видео его выступления публикует Telegram-канал Ruptly.
Он также отметил продвижение Вооруженных сил (ВС) на фронте и указал, что «территориальные приобретения становятся все больше». На этом фоне мнение Запада о том, что через конфликт удастся ослабить Россию являются бессмыслицей.
Ранее Роберт Фицо высказал мнение, что европейские санкции никак не повлияли на ход конфликта на Украине. «Скоро будет 20-й пакет [санкций], но в военном плане очевидно, что этот конфликт выигрывает Россия», — заявил он. Премьер-министр Словакии также призвал Европейский союз (ЕС) начать переговоры с Россией. Он отметил, что таким образом ЕС продемонстрировал бы свою силу, а не продолжал бы санкционную политику, проявляя слабость.