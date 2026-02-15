Концерт Лолиты был сорван в российском городе из-за зрительского бойкота

В Волгограде из-за зрительского бойкота был сорван концерт Лолиты

В Волгограде из-за зрительского бойкота был сорван концерт Лолиты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, это произошло второй раз за два года — Лолите до сих пор припоминают участие в голой вечеринке Анастасии Ивлеевой.

Как сообщает Shot, за неделю до шоу было куплено меньше половины билетов. В итоге концерт отменили, а зрителям пообещали вернуть деньги в ближайшее время. Отмечается, что на ситуацию с отменой выступления артистки повлияло обращение бойцов специальной военной операции к прокурору Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Лариса Долина отменила концерт в Обнинске.