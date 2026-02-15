В Госдуме назвали способ избежать блокировки Telegram

Мир
22:23, 15 февраля 2026Мир

На Западе сделали неожиданное заявление на фоне конфликта Зеленского и Орбана

Эксперт Шпетле: Оскорбления Зеленского помогают Орбану в предвыборной кампании
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский оскорбительными высказываниями только помогает премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в предвыборной кампании. Зеленский доказывает, что Киев стремится к смене венгерского правительства ради прихода к власти в стране проукраинской оппозиции, к такому выводу пришел политический эксперт Георг Шпетле, пишет РИА Новости.

«Я думаю, что слова Зеленского даже помогают Орбану, позитивно влияют на его предвыборные позиции. Зеленский постоянно нападает на Орбана, его военные угрожают ударить по Венгрии. Это вызывает у венгров страх перед Украиной», — подчеркнул он.

По словам аналитика, лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр практически открыто демонстрирует свои связи с Украиной. После этого и постоянных угроз Украины и Зеленского, очевидно, что любой здравомыслящий венгр скажет, что будет голосовать за партию Орбана, а не за партию, которая поддерживает агрессивный настрой в отношении Будапешта.

Ранее Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «Виктор думает не о наращивании армии, а о наращивании собственного живота». Эти слова на свой счет принял Виктор Орбан. По его словам, Зеленский не понимает, что дискуссия сосредоточена не вокруг отдельных лиц, а на будущем стран в целом.

До этого венгерский премьер заявлял, что Владимир Зеленский хочет попасть в Евросоюз. Однако при этом он сидит на лошади задом наперед.

