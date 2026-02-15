Реклама

Экономика
11:03, 15 февраля 2026Экономика

На Земле началась магнитная буря

XRAS: Магнитная буря началась на Земле на сутки раньше, чем ожидалось
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Triff / Shutterstock / Fotodom  

На Земле начала вторая магнитная буря февраля. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS).

Пик события пришелся на 5 утра по московскому времени. Оно началось на сутки раньше, чем ожидалось. Сейчас буря находится в диапазоне от слабой до средней. Пока февраль 2026 года представляется более спокойным, чем предыдущий месяц.

Явление может продолжаться двое суток: отдельные всплески и короткие бури в этот период могут перемежаться с довольно продолжительными «зелеными» участками.

Ночью на фоне геомагнитных возмущений заметно увеличилась яркость полярных сияний. Хорошие условия для их наблюдения пришлись на период с часа ночи до 5 утра по московскому времени. Сияния видели жители северо-западных регионов страны.

Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев сообщил, что в 2026 году на Земле ожидается много магнитных бурь.

