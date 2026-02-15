Реклама

17:25, 15 февраля 2026Россия

Над Москвой за сутки сбили 18 беспилотников

Лилиана Набиуллина (редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) с начала дня сбили уже 18 беспилотников, летевших на Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Первый пост о двух сбитых БПЛА в его канале появился в 12.40 по московскому времени. В других новостях, опубликованных до 16.30, масштаб оставался примерно таким же. Но к вечеру атаки стали активнее: в одном из постов Собянин сообщил о семи уничтоженных беспилотниках, а в следующем — еще о шести. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Только в первой половине дня 15 февраля над российскими регионами сбили 102 БПЛА, проинформировали ранее в Минобороны. Помимо Москвы и Подмосковья, дроны также летели над территориями Брянской, Калужской и Тульской областей.

