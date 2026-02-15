Реклама

Россия
15:26, 15 февраля 2026

Количество сбитых над Россией БПЛА за полдня превысило сотню

Минобороны: Над регионами России перехватили и сбили 102 украинских дрона
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские системы ПВО в первой половине дня 15 февраля перехватили и уничтожили более ста украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За период с 9:00 до 13:00 ВСУ осуществили 102 отраженные атаки, отметили в ведомстве. Дроны, в частности, были сбиты над территориями Брянской, Калужской и Тульской областей, а также над Подмосковьем.

Вдобавок силами ПВО уничтожено три беспилотника, летевших на Москву, о чем ранее заявил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил он.

Всего за последние сутки, по данным Минобороны, над Россией сбили 222 БПЛА. В том числе над Краснодарским краем, Астраханской и Курской областями, над Республикой Крым.

