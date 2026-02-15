Неизвестный напал с ножом на двух женщин в челябинском храме

В Челябинске неизвестный напал на женщин с ножом в храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Об этом сообщает Baza.
Вооруженный мужчина пришел церковь на утреннюю службу и успел ранить сестру-послушницу и прихожанку. На месте работают полицейские.
Женщин госпитализировали. Одной из пострадавших наложили повязку, второй — зашили рану.
Ранее сообщалось, что в Москве мужчина напал с ножом на посетителя храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря. Правоохранители выяснили, что нападавший поссорился с потерпевшим и изрезал его.