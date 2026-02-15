Неизвестный напал с ножом на двух женщин в челябинском храме

В Челябинске неизвестный напал на женщин с ножом в храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Об этом сообщает Baza.

Вооруженный мужчина пришел церковь на утреннюю службу и успел ранить сестру-послушницу и прихожанку. На месте работают полицейские.

Женщин госпитализировали. Одной из пострадавших наложили повязку, второй — зашили рану.

