11:49, 15 февраля 2026Россия

Неизвестный напал с ножом на двух женщин в челябинском храме

В Челябинске мужчине напал с ножом на прихожанку и послушницу в храме
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Челябинске неизвестный напал на женщин с ножом в храме иконы Божией Матери «Нечаянная Радость». Об этом сообщает Baza.

Вооруженный мужчина пришел церковь на утреннюю службу и успел ранить сестру-послушницу и прихожанку. На месте работают полицейские.

Женщин госпитализировали. Одной из пострадавших наложили повязку, второй — зашили рану.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина напал с ножом на посетителя храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря. Правоохранители выяснили, что нападавший поссорился с потерпевшим и изрезал его.

    

