РИА: Эпштейну писали о девочках из рижского модельного агентства 2B Riga

Скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну писали о «маленьких девочках с хорошими телами» из рижского модельного агентства 2B Riga. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованные файлы.

По данным переписки, 3 января 2010 года он написал неизвестному, чье имя было закрашено: «Ты дома?» В ответ ему прислали поздравление с новым годом: «Да, я здесь… Только что получил свою визу… Я схожу к агентству 2B Riga завтра, если хочешь? Погуляю вокруг, там есть маленькие девочки, у них хорошие тела, но лица странные, и они не такие высокие». Отмечается, что Эпштейн не ответил на это.

Ранее сообщалось, что предполагаемым «бойфрендом» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) французского лидера Эммануэля Макрона, упомянутым в переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна и бывшего советника президента США Стивена Бэннона, является экс-чиновник по особым поручениям в администрации президента Франции и бывший телохранитель Макрона Александр Беналла.