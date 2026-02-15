Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:10, 15 февраля 2026Мир

Обнародованы новые детали переписок из материалов по делу Эпштейна

РИА: Эпштейну писали о девочках из рижского модельного агентства 2B Riga
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: House Oversight Committee Democrats / Reuters

Скандально известному финансисту Джеффри Эпштейну писали о «маленьких девочках с хорошими телами» из рижского модельного агентства 2B Riga. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованные файлы.

По данным переписки, 3 января 2010 года он написал неизвестному, чье имя было закрашено: «Ты дома?» В ответ ему прислали поздравление с новым годом: «Да, я здесь… Только что получил свою визу… Я схожу к агентству 2B Riga завтра, если хочешь? Погуляю вокруг, там есть маленькие девочки, у них хорошие тела, но лица странные, и они не такие высокие». Отмечается, что Эпштейн не ответил на это.

Ранее сообщалось, что предполагаемым «бойфрендом» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) французского лидера Эммануэля Макрона, упомянутым в переписке американского финансиста Джеффри Эпштейна и бывшего советника президента США Стивена Бэннона, является экс-чиновник по особым поручениям в администрации президента Франции и бывший телохранитель Макрона Александр Беналла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме ответили на заявление Рютте о победе НАТО в войне с Россией

    Приехавшие в Россию мигранты массово завалили экзамен по русскому языку

    В России наметилась крупная проблема

    Во Франции сократились запасы газа

    Российский посол назвал отказ Канады выдать ветерана СС реабилитацией нацизма

    Обнародованы новые детали переписок из материалов по делу Эпштейна

    В российском городе таксист сбил двоих пассажиров и врезался в дерево

    ВСУ усилили обстрелы одного из российских регионов

    Гуменник обратился к болельщикам после выступления на Олимпиаде-2026

    В московском аэропорту ввели ограничения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok