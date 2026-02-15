Реклама

05:50, 15 февраля 2026Мир

Посол раскрыл детали помощи Финляндии Украине

Посол Кузнецов: Финляндия передала Украине помощь на 3,2 миллиарда евро
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

С февраля 2022 года Финляндия передала Украине военную помощь на 3,2 миллиарда евро. Детали поддержки Киева раскрыл посол России в Финляндии Павел Кузнецов в интервью РИА Новости.

«Хельсинки остается одним из ведущих, по крайней мере на душу населения, поставщиков вооружений киевскому режиму. Финляндия направила на Украину уже 32 пакета военной продукции на общую сумму 3,2 миллиарда евро», — сообщил он.

По его словам, Финляндия поставила Киеву тяжелую бронетехнику, артиллерийские орудия, средства противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы, снаряжение и беспилотники. Власти страны также выделили 600 миллионов евро для выполнения украинских заказов.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что российский лидер Владимир Путин «стратегически уже проиграл» в конфликте на Украине. Он подчеркнул, что в последние годы России удалось занять «лишь малую часть украинской территории».

