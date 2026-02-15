Реклама

Россияне ринулись за шубами и шапками-кубанками

«Авито»: Россияне ринулись за шапками-кубанками из-за тренда на славянский стиль
Карина Черных
Фото: Studio Peace / Shutterstock / Fotodom

Россияне вновь заинтересовались вещами в трендовом стиле «славянский шик». К такому выводу пришли аналитики «Авито», результаты исследования которых попали в распоряжение «Ленты.ру».

По данным экспертов, в декабре и январе пользователи ринулись скупать шубы, шапки-кубанки и другую традиционную атрибутику.

Например, продажи шуб выросли на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, причем приобретают их в основном на ресейле. В среднем данный предмет гардероба обходится покупателям в 14 тысяч рублей. В то же время «кубанки» начали покупать на 53 процента чаще, а спрос на варежки вырос на 43 процента.

Кроме того, на 26 процентов выросли продажи платков с русскими мотивами.

В январе славянский взгляд первой леди США Мелании Трамп стал мемом в сети.

