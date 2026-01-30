Славянский взгляд Мелании Трамп стал мемом в сети

Славянский взгляд Мелании Трамп стал мемом в TikTok-видео на тему отношений

Взгляд первой леди США Мелании Трамп завирусился и стал мемом в соцсетях. Шуточные ролики с участием модели опубликованы в TikTok.

На платформе появились тысячи видео, в которых русскоязычные девушки шутят на тему отношений, сопровождая критику фотографиями жены Дональда Трампа с так называемым укоризненным «славянским взглядом». Некоторые блогерши в постах иронизируют и над рабочими моментами.

Феномен slavic bitch face («лицо славянской стервы») завирусился и в англоязычном интернете и неожиданно стал частью большого тренда на «все славянское». Так называют выражение лица, свойственное многим женщинам из Восточной Европы. В действительности оно попросту не выражает эмоций, однако окружающим кажется, что женщина ведет себя надменно или даже враждебно.

Ранее газета The New York Times назвала Меланию Трамп одной из самых стильных знаменитостей года.