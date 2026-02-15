Российские связисты показали оперативное восстановление кабельной линии в зоне СВО

Минобороны РФ показало восстановление кабельной линии связистами «Востока»

Минобороны России / Telegram

Российские связисты группировки Восток восстановили обрыв кабельной линии в Запорожской области. Кадрами оперативных работ военных поделилось Министерство обороны России в официальном Telegram-канале.

На кадрах видно, как бойцы нашли место разрыва, установили антенну, протянули линию и настроили конфигурацию сети.

Специалисты отработали быстро и профессионально, связь в подразделениях есть.

